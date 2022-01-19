Президент ЦСКА Гинер заявил, что впервые слышит о презентации Языджи

Заместитель председателя совета директоров и президент московского ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что не слышал о скандальной ситуации с презентацией новичка команды — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Нет, не знаю, первый раз слышу об этом», — цитирует Гинера РИА Новости.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя ситуацию с презентацией новичка ЦСКА, призналась, что её тоже называли Наташей в Турции.