Журова о презентации новичка ЦСКА Языджи: меня тоже называли Наташей в Турции

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
Журова о презентации новичка ЦСКА Языджи: меня тоже называли Наташей в Турции
  • Legion-Media

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на неё обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось», — цитирует Журову «РБК-Спорт».

По её мнению, имя стало нарицательным во многом благодаря русским и украинским девушкам, которые сами создали себе соответствующий образ.

«И меня тоже в Турции Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка. Не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», — добавила Журова.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что глава SMM-отдела ЦСКА покинет клуб из-за скандала с презентацией Языджи.

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