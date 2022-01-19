Источник: глава SMM-отдела ЦСКА покинет клуб из-за скандала с презентацией Языджи
- Legion-Media
Как сообщает Telegram-канал «Первоспортивный», он покинет коллектив в ближайшее время. Михутов отвечал за работу соцсетей армейцев с 2016 года.
При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».
19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отстранил сотрудников, выложивших скандальный пост с презентации Языджи.