ЦСКА отстранил сотрудников, выложивших скандальный пост с презентации Языджи

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов высказался о презентации новичка команды — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — цитирует Аксёнова «Спорт-Экспресс».

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в ЦСКА прокомментировали скандальную презентацию Языджи.