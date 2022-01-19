В ЦСКА прокомментировали скандальную презентацию Языджи

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Главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева выступила с заявлением относительно презентации с вымышленной перепиской с новичком ЦСКА, турецким полузащитником Юсуфом Языджи.
В ЦСКА прокомментировали скандальную презентацию Языджи
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«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным. Ещё раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также Юсуфу», — гласит заявление Кирильчевой, опубликованное в клубных соцсетях.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком, где, помимо прочего, значилась фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА неоднозначно презентовал Языджи, но быстро удалил публикацию.

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