В ЦСКА прокомментировали скандальную презентацию Языджи

Главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева выступила с заявлением относительно презентации с вымышленной перепиской с новичком ЦСКА, турецким полузащитником Юсуфом Языджи.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным. Ещё раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также Юсуфу», — гласит заявление Кирильчевой, опубликованное в клубных соцсетях.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком, где, помимо прочего, значилась фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА неоднозначно презентовал Языджи, но быстро удалил публикацию.