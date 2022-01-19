ЦСКА неоднозначно презентовал Языджи, но быстро удалил публикацию

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Московский ЦСКА обнародовал шутливую переписку с турецким новичком команды Юсуфом Языджи, однако вскоре удалил публикацию.
ЦСКА неоднозначно презентовал Языджи, но быстро удалил публикацию
  • Gettyimages.ru

В соцсетях ЦСКА была опубликован скриншот вымышленной переписки с Языджи, которого уговаривают подписать контракт с армейцами.  

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений.

После шквала критики со стороны пользователей соцсетей пост был удален со всех клубных аккаунтов.

ЦСКА арендовал 24-летнего Языджи у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Ранее ЦСКА официально объявил о переходе Языджи.

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