ЦСКА неоднозначно презентовал Языджи, но быстро удалил публикацию

Московский ЦСКА обнародовал шутливую переписку с турецким новичком команды Юсуфом Языджи, однако вскоре удалил публикацию.

В соцсетях ЦСКА была опубликован скриншот вымышленной переписки с Языджи, которого уговаривают подписать контракт с армейцами.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений.

После шквала критики со стороны пользователей соцсетей пост был удален со всех клубных аккаунтов.

ЦСКА арендовал 24-летнего Языджи у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Ранее ЦСКА официально объявил о переходе Языджи.