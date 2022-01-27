«Раньше боялись допинг-проб, теперь — ПЦР-тестов»: почему Олимпиада в Пекине может превратиться в лотерею

Всё больше спортсменов из сборных разных стран в преддверии выезда в Пекин сдают положительные ПЦР-тесты и лишаются возможности выступить на главном старте четырёхлетия. По словам трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, нельзя исключать отмены соревнований. Победитель лыжного марафона на Играх в Сочи Александр Легков считает, что турнир выиграет тот, на чьей стороне окажется удача.

«Гарантий не даст никто»

Вопрос о целесообразности проведения Олимпиады в Пекине в условиях пандемии поднимался неоднократно, и каждый раз организаторы заявляли, что благодаря строгому «ковидному протоколу» участников соревнований удастся уберечь от инфекции, а сам турнир состоится на самом высоком уровне. Однако чуть больше чем за неделю до старта Игр в этом уже нет такой уверенности.

За последние дни положительные ПЦР-тесты в сборной России сдали фигуристы Михаил Коляда и Егор Базин, скелетонист Никита Трегубов, бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. Схожие проблемы и в других странах. Так, заболели коронавирусом норвежские лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, а мужская команда скандинавов отложила вылет в Пекин из-за обнаружения COVID-19 у тренера спринтеров Арильда Монсена.

Как признался серебряный призёр Игр в Сочи Александр Бессмертных, ситуация складывается очень странная, поскольку многие спортсмены, получающие информацию о заражении инфекцией, чувствуют себя хорошо и не до конца понятно, действительно ли они больны.

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«Все сидим на пороховой бочке. Сегодня готовишься, а завтра у тебя или у кого-то из команды обнаружен коронавирус — и до свидания, Олимпиада. Раньше все боялись допинг-пробы, а теперь ПЦР-теста. Почему-то никто не говорит о доле ошибок в анализах и каков шанс, что следующий результат после уже пропущенной гонки не будет отрицательным», — удивляется лыжник.

Кроме того, каждый день появляется новая информация о заражённых коронавирусом представителях делегаций, которые уже прибыли в Китай. В связи с этим, по мнению бывшего главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, нельзя исключать отмены Игр-2022. Специалист считает, что всё будет зависеть от динамики роста положительных ПЦР-тестов.

«В нашем мире сегодня возможно представить что угодно. Главный вопрос, насколько инфекция будет мешать проведению соревнований. Если заболевание глобально пойдёт по командам, спортсменам, тренерскому штабу в Олимпийской деревне, то не исключаю и отмену турнира. Мы же видим ситуацию в норвежской лыжной сборной. Они все сели на карантин, чтобы другие не заболели и не возникло проблем в Пекине. Поэтому гарантий никто дать не может. С другой стороны, что-то страшное произойдёт, если вдруг отменят Игры? Главное — все живы и здоровы. Плохо, если война начнётся, тогда люди будут погибать. Не состоится Олимпиада, и ладно. Поехали дальше, продолжим заниматься спортом», — сказал Драчёв.

Не стала исключать вариант отмены турнира и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Однако депутат ГД больше склоняется к варианту, что соревнования состоятся, поскольку этого хотят и участники, и организаторы.

«Не умею гадать на кофейной гуще. Всё может быть, здесь никто никаких гарантий не даёт. Тем не менее, учитывая, под каким контролем отправляются на Игры и будут на них находиться спортсмены, думаю, Олимпиада пройдёт в полном объёме. К тому же не стоит забывать, что молодёжный чемпионат мира по хоккею, отменённый из-за коронавируса, проводится каждый год. Игры — раз в четыре, и подготовка к ним более тщательная», — сказала прославленная спортсменка.

Согласен с мнением Родниной и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Специалист считает, что сюрпризы будут, но и драматизировать ситуацию не стоит.

«Отмену соревнований сложно представить. В Китае очень хороший контроль. Спортсмены, у которых положительные тесты, сидят на карантине. Конечно, стоит ждать какие-то непредвиденные ситуации. Будут и заболевшие. Однако для таких случаев есть запасные в командах. Поэтому не стоит сгущать краски. Китайская сторона сделает всё возможное, чтобы Игры прошли на достаточно высоком уровне», — отметил специалист.

Олимпийская чемпионка Турина по фигурному катанию Татьяна Навка и вовсе считает отмену турнира в Пекине слишком страшным сценарием.

«Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это. Хотя всё возможно, никто же не ждал, что в мире будет происходить подобное. Дай бог, соревнования состоятся, а наши спортсмены смогут туда поехать», — призналась Навка.

«Соревнования превратятся в лотерею»

Олимпиада в Пекине, если не произойдёт форс-мажора и отмены, в любом случае будет сильно отличаться от всех остальных. Даже от Игр в Токио. Из-за нового штамма коронавируса ни одна команда не застрахована от потери лидера, и, по мнению олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова, на первый план выйдет удача.

«Одним больше повезёт, другим — меньше. Чтобы сократить количество контактов, конечно, стоит просить расселить спортсменов по одному. Но далеко не у всех есть такие полномочия. Была ли такая возможность раньше? У нас подобной ситуации в своё время никогда не было. Мне не с чем сравнить», — признался Легков.

Бессмертных и вовсе назвал предстоящие соревнования очень большой лотереей. Также спортсмен выразил сомнение, что все страны в итоге отправятся на турнир.

«Многие в Пекин ещё не прилетели, а уже испытывают проблемы. В Китае тесты, думаю, вообще каждый день будут брать. И никто не знает, чем всё это закончится. Кроме того, не угадаешь, как поведут себя страны. Некоторые и вовсе могут отказаться от участия, если половина команды окажется вне турнира из-за ковида. Смысл тогда туда лететь?» — заключил лыжник.

В сложившейся ситуации единственный правильный вариант — не терять присутствия духа. Так считает трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она уверена, что в сборной России по биатлону все останутся здоровы. Другие варианты прославленная спортсменка просто не рассматривает.

«С Кристиной обсуждали этот момент. Она мне сказала: «Мама, мы на Игры поедем». Предполагаю, у нас ничего плохого не произойдёт, никто не заболеет. Если люди верят в положительный сценарий, то так всё и будет. Я — одна из них», — сказала Резцова.

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Однако нельзя не признать, что в случае отсутствия на турнире из-за коронавируса лидеров мирового рейтинга по различным видам спорта он потеряет свой статус. При этом, по мнению Драчёва, уже поздно искать выход из ситуации, так как многие команды на пути в Пекин.

«Если произойдёт цепь снятий с соревнований, то Олимпиада превратится в шоу: кто останется здоров, тот и разыграет медали. Могут и лидеры уйти, и знаменитости. Та же команда Норвегии. Без неё смотреть лыжные гонки неинтересно. Статус турнира сразу становится совсем другим, намного ниже», — объяснил бывший глава СБР.

Как всегда, ярка в своих высказываниях заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Специалист также склоняется к тому, что не везде получится увидеть интересную борьбу за награды.

«Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов. Не думаю, что это получит массовый характер. Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — призналась специалист.