Напоминание о себе: Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону, Буртасова выиграла золото

Российские биатлонисты успешно стартовали на чемпионате Европы в Арбере. Антон Бабиков стал серебряным призёром в индивидуальной гонке, уступив с чистой стрельбой только норвежцу Сверре Аспенесу. 30-летний спортсмен снова дал повод говорить о том, что его зря не включили в состав олимпийской сборной. Также на пьедестал почёта поднялись Евгения Буртасова и Наталья Гербулова. Не допустив ни одного промаха, они заняли первое и третье места.

Серебряный ответ Бабикова

Биатлонный мир сейчас живёт не только грядущей Олимпиадой в Пекине, но и чемпионатом Европы, стартовавшим в среду в немецком Арбере. Все лучшие стреляющие лыжники, которые не вошли в основной состав своих сборных, продолжили сезон на этом турнире, в рамках которого будут разыграны восемь комплектов наград.

Первым видом программы стала мужская индивидуальная гонка. Среди её участников оказался даже победитель последнего этапа Кубка мира. Антон Бабиков так и не попал в российскую команду, несмотря на отличное выступление в Антерсельве.

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Бабиков с самого начала побежал в достаточно высоком темпе, обгоняя главных конкурентов из сборной Норвегии, среди которых были и нередкие участники Кубка мира Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд. После первой чистой стрельбы он уступал только Ховарду Богетвейту, ещё одному представителю скандинавской сборной, но тот быстро исчез с радаров, когда допустил два промаха на стойке. К середине гонки Бабиков возглавил протокол, выигрывая 40 секунд у своего же соотечественника Петра Пащенко.

Для россиянина и дальше всё складывалось прекрасно. И третью, и четвёртую стрельбу он прошёл безупречно и закрыл все 20 мишеней. Отрыв от француза Оскара Ломбардота, тоже избегавшего ошибок, увеличился до 1:44 перед последним кругом и лишь немного уменьшился на финише. Бабикову оставалось дождаться, что покажут остальные участники, и долгое время ничто не могло вызвать у него беспокойства.

Однако один спортсмен всё-таки бросил вызов лидеру гонки. Норвежец Сверре Аспенес почти всё время уступал Бабикову не менее 40 секунд с чистой стрельбой, но после финального рубежа вдруг сократил отставание вдвое. На последнем круге он бросился в погоню за золотом и обошёл россиянина на 11 секунд. Бабиков занял второе место, подтвердив при этом свои снайперские качества. После гонки он признался, что действительно пробежал вторую половину дистанции не так быстро, как первую.

«Начало было очень хорошим, с высокой скоростью и отличными условиями на огневом рубеже. Но с середины дистанции я почувствовал, что сегодня я не был полон сил. Я просто старался выкладываться в стрельбе и на каждом круге. Думаю, сегодня была хорошая гонка», — сказал Бабиков.

Медаль чемпионата Европы снова дала повод критически оценить решение не включать Бабикова в состав сборной для поездки в Пекин. Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что спортсмен полностью заслужил такое право.

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«Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я уверена: должен быть в основе. Лично я уверена в нём. Да, второе место на чемпионате Европе — это не самый лучший результат. Но в желании бороться ему не откажешь. Антон, я в тебя верю!» — заявила Резцова «Чемпионату».

По мнению бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева, если бы Бабиков успел добиться успеха ещё в одной гонке до финального объявления состава, то непременно поехал бы на Олимпиаду, а не довольствовался бы статусом запасного.

«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона. Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге всё же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка. С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — уверен Хованцев.

Сам Бабиков ещё до начала чемпионата Европы дал понять, что не совсем согласен с решением тренерского штаба. После этапа Кубка мира в Антерсельве он выложил в Instagram снимок со всеми завоёванными за сезон медалями и добавил подпись: «По крайней мере, я пытался». Теперь он может выложить новую фотографию ещё с одной наградой.

Золотая стрельба Буртасовой

Женская индивидуальная гонка стала ещё более успешной для сборной России. Первой позволила надеяться на медаль Виктория Сливко, которая одной из первых отправилась на дистанцию. С одним промахом на третьей стрельбе она продолжала лидировать, пока её на девять секунд не обошла бывшая российская, а теперь уже молдавская биатлонистка Алина Стремоус.

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Постоянные участницы Кубка мира Элиза Гаспарин из Швейцарии и Янина Хеттих из Германии по ходу гонки значительно опережали Сливко и Стремоус, но из-за промахов на последней стрельбе они вынуждены были отступить назад. Не получилось догнать двух лидеров и украинке Анастасии Меркушиной, которой пришлось расплачиваться за ошибку на втором рубеже.

Затем в борьбу вступили Евгения Буртасова и Наталья Гербулова, и они единственные смогли как-то повлиять на распределение медалей. Обе россиянки проходили каждый свой рубеж без промахов, но по скорости уступали Хеттих и Гаспарин. Впрочем, отставание составляло меньше минуты, так что обе девушки в случае удачной последней стрельбы обязаны были выйти вперёд.

И Буртасова, и Гербулова со своей задачей справились. На последний круг они отправились лидерами, имея комфортный задел по отношению к Стремоус. Однако если Буртасова на правах победителя Кубка IBU сумела его сохранить, то Гербулова не смогла пробежать финальную часть дистанции по графику молдавской спортсменки. Она опустилась на третье место, а Буртасова в третий раз за карьеру стала чемпионкой Европы.

При этом по поводу неё дискуссия о возможном включении в состав олимпийской сборной вряд ли возможна. В отличие от Бабикова, Буртасова в этом сезоне в гонках Кубка мира так ни разу и не выступила. Сравнивать её результаты со Светланой Мироновой или Ириной Казакевич было невозможно, так что золото чемпионата Европы, пусть и завоёванное за полторы недели до главного турнира четырёхлетия, не повлияет на перспективы спортсменки.