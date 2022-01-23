Васильев — о Казакевич: на Играх-2022 с такой стрельбой делать нечего

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о серебряной медали женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«С таким штрафом, как у Казакевич, на Олимпиаде делать нечего. Соперники больше не будут делать такие подарки, просто не простят. Будем считать, что нас сегодня простили», — цитирует Васильева РИА Новости.

По словам Васильева, Казакевич очень способная биатлонистка, которую необходимо правильно тренировать. Он уверен, что Ирина способна показывать более высокие результаты.

Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга в эстафетной гонке.

Сборная России в итоге завоевала серебряные медали. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам гонки, норвежкам, 24,6 секунды.

Ранее Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце.