Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Короткая ссылка
Россиянка Ирина Казакевич высказалась о своей стрельбе в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце
  • AP

«Делала каждый выстрел, ошибалась и не понимала, что происходит. Была какая-то растерянность, и я не смогла ничего с этим сделать. Получилась отвратительная стрельба», — заявила Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Ирине Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам гонки норвежкам 24,6 секунды.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете в Антхольце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить