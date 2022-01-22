Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Россиянка Ирина Казакевич высказалась о своей стрельбе в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Делала каждый выстрел, ошибалась и не понимала, что происходит. Была какая-то растерянность, и я не смогла ничего с этим сделать. Получилась отвратительная стрельба», — заявила Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Ирине Казакевич пришлось пробежать три штрафных круга.

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете. Российская команда, в составе которой выступили Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам гонки норвежкам 24,6 секунды.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете в Антхольце.