Анфиса Резцова — о серебре в женской эстафете КМ: золото возьмём на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Это просто фантастика. Дай бог, чтобы на Олимпиаде было не хуже. Могли, конечно, взять золото. Сделаем это на Играх в Пекине», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Золотые медали эстафеты завоевала сборная Норвегии. Российская команда, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам 24,6 секунды.

23 января в Антхольце пройдут женский масс-старт и мужская эстафета.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова в масс-старте в Антерсельве.