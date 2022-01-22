Анфиса Резцова: было заметно, что руки Латыпова не готовы к выстрелам должным образом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка высказалась о выступлении российских биатлонистов Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.
Анфиса Резцова: было заметно, что руки Латыпова не готовы к выстрелам должным образом
  • РИА Новости

«Очень жаль Антона Бабикова, опять видна сильная нестабильность в его действиях. Недавно первый, сейчас кое-как в десятку залез», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Антон выкладывается по максимуму, но ему всё равно чего-то не хватает. Она также ответила на вопрос, что произошло с Эдуардом Латыповым.

«Со стрельбой полная беда. Этот провал Эдика был просто очевиден сегодня. Было заметно, что руки не готовы к выстрелам должным образом. Человек почти двадцать дней был без тренировок и физических нагрузок, а тут только вышел — и сразу старт. Думаю, что к Олимпиаде он поправит свою форму. У нас в Пекине всё будет хорошо, я уверена в этом. Наши спортсмены принесут России медали в общий зачет», — добавила Резцова.

Бабиков стал в масс-старте 10-м с четырьмя промахами. Латыпов допустил восемь промахов и занял 25-е место. До этого он пропустил два этапа Кубка мира из-за коронавируса.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал не паниковать из-за восьми промахов Латыпова в масс-старте в Антерсельве.

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