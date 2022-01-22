Васильев призвал не паниковать из-за восьми промахов Латыпова в масс-старте в Антерсельве

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на неудачное выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

«Восемь промахов Латыпова только выглядят страшными, в действительности — первый старт после такого длительного перерыва. Конечно, вряд ли можно было ожидать чего-то сверхъестественного. Не нужно устраивать панику», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его мнению, спортсмен начал гонку неплохим ходом, но на лёжке произошло что-то странное, после чего Эдуард уже использовал данный старт как тренировку.

«Посмотрим, что будет дальше. Но переживать не стоит», — добавил спортсмен.

Латыпов допустил восемь промахов и занял 25-е место. До этого он пропустил два этапа Кубка мира из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.