Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе КМ в Антерсельве, Бабиков — десятый

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Немец Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).
Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе КМ в Антерсельве, Бабиков — десятый
  • ©Kevin Voigt/DeFodi Images
  • Gettyimages.ru

Представитель Германии допустил всего один промах и финишировал с результатом 37 минут 14,9 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бё с отставанием 31,3 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+1:28,8). 

Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, который расположился на десятой позиции (+1:58,7).

Ранее сообщалось, что Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе КМ в Антерсельве.

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