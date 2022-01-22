Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе КМ в Антерсельве, Бабиков — десятый
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Представитель Германии допустил всего один промах и финишировал с результатом 37 минут 14,9 секунды.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бё с отставанием 31,3 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+1:28,8).
Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, который расположился на десятой позиции (+1:58,7).
Ранее сообщалось, что Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе КМ в Антерсельве.