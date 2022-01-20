В погоне за мечтой: Бабиков и Халили завоевали золото и бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубке мира по биатлону в Антхольце. Россиянин стал единственным, кто не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и на 9,7 секунды опередил норвежца Тарьея Бё. Третье место сенсационно занял смазавший один выстрел Карим Халили. Для него эта медаль стала первой личной в карьере. Лидер национальной команды Александр Логинов закрыл лишь 17 мишеней из 20, но финишировал при этом седьмым и поднялся на пятую строчку в общем зачёте.

В текущем сезоне Кубка мира по биатлону было запланировано всего две индивидуальные гонки. Первая прошла на этапе в Эстерсунде. Тогда лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов. Он допустил один промах и пришёл к финишу седьмым с отставанием в 96,5 секунды. В Антхольце лидер национальной команды принять участие в «биатлонной классике» и побороться за «Малый хрустальный глобус» не мог. Спортсмен 6 января в Оберхофе сдал положительный тест на коронавирус и должен был отсидеть на карантине 14 дней. Изначально ему разрешили покидать свой гостиничный номер не более чем на два часа ежедневно.

В четверг Латыпов сдал второй отрицательный ПЦР-тест и отправился в Антхольц. Ожидается, что он примет участие в масс-старте и эстафете. Однако на индивидуальную гонку приехать он просто физически не успевал. Помимо Эдуарда, пропускали старт Даниил Серохвостов и Максим Цветков, которым предоставили дополнительный отдых перед Олимпийскими играми в Пекине.

В то же время Карим Халили, наоборот, планировал выступить только в «биатлонной классике». Он под 18-м номером первым из россиян вышел на старт. Ориентирами для биатлониста поначалу были результаты Ветле Кристиансена и Стурлы Легрейда. Последний выиграл первую индивидуальную гонку сезона, поэтому надел красную майку. Вслед за Халили шли ещё два грозных норвежца — братья Бё.

Впрочем, несмотря на серьёзную компанию, Карим в ней не затерялся. Хотя россиянин и выглядел не лучшим образом на дистанции, в отличие от своих соперников он демонстрировал хорошую стрельбу. Легрейд и Кристиансен неидеально отработали обе стойки, заработав три и четыре минуты штрафа соответственно. Карим же допустил лишь один промах на всех огневых рубежах и ушёл на финишный круг первым в промежуточном протоколе.

У братьев Бё, несмотря на отличный ход, также не заладилась стрельба. Тарьей допустил два обидных промаха на последней стойке, однако на дистанции оказался намного быстрее Халили. Норвежец на финише обогнал россиянина на 38,8 секунды. Ещё более мощно ходом смотрелся Йоханнес, но, как часто бывает, это привело к ошибкам на стрельбище. Его пули трижды разминулись с целями, однако при этом викинг до последнего пытался превзойти время россиянина. Олимпийский чемпион был очень близок к этому, но не хватило всего пары секунд.

Однако настоящим героем индивидуальной гонки стал не Карим, навязавший борьбу норвежцам, а Антон Бабиков. Перед выходом на старт он признался в интервью «Матч ТВ», что ещё сохраняет надежду принять участие в Олимпийских играх. Пока он находится в числе запасных, но верит в возможность всё изменить в последний момент. В четверг он сделал первый шаг к своей мечте.

Россиянин стал единственным биатлонистом, которому удалось закрыть все 20 мишеней и, соответственно, не заработать ни одной штрафной минуты. На последний круг он уходил с преимуществом в 46,8 секунды над Бё-старшим. Однако на каждой из отсечек по дистанции оно постепенно таяло. Было видно, как Бабиков боролся с собой на трассе, но шёл к заветной цели. Российским болельщикам пришлось изрядно понервничать в тот момент, когда Антон выкатился на финишную прямую, но, к счастью, созданного задела ему хватило — он превзошёл норвежца на 9,7 секунды.

Правда, расслабляться и принимать поздравления с первой победой в сезоне и второй в карьере было ещё рано. Побить результат россиянина пытались стартовавшие позднее французы. Вплоть до последнего огневого рубежа с нулями шёл Эмильен Жаклен, но биатлонист не справился со стойкой. Два промаха отбросили его на итоговое десятое место.

Мог вмешаться в распределение мест на подиуме и Александр Логинов. Он допустил промах первым же выстрелом, однако затем закрыл 14 мишеней подряд. Когда казалось, что лидеру сборной России удастся вмешаться в распределение медалей, того вновь подвела последняя стойка. Те же два промаха, что и у Жаклена, и только седьмое место.

Провальной получилась гонка у Александра Поварницына. Россиянин «застрелился» на первом огневом рубеже: из-за порыва ветра он не сумел закрыть ни одну мишень. А после того, как промазал ещё три раза, досрочно завершил выступление.

Для Халили, который сохранил за собой третье место, подиум стал первым в карьере в личных гонках. Ранее он завоёвывал медали только в эстафетах. При этом россиянин отметил, что находился далеко не в лучшей форме.

«Позавчера я делал силовую тренировку бесшажным ходом, после которой у меня всё жутко болит, поэтому я сегодня ожидал гораздо более тяжёлого состояния, оно и было таковым. Но я думал, что проиграю гораздо больше. Удалось более-менее справиться с этим и со стрельбой. Немного не хватило на рубеже, но в целом неплохая гонка получилась. Не может не радовать, что в таком тяжёлом состоянии удалось показать более-менее приличный результат. На лёжке был сильный порыв, с которым я справился. А когда он прошёл, я грубо отработал последний выстрел и промазал. Неприятно допускать такой промах», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов посетовал, что в сборной России только пять мест на Олимпийские игры. По его мнению, Бабиков заслуживает поездки в Пекин.

«Вроде бы состав объявлен, есть ограниченное количество спортсменов. А ребята показывают такой результат… Антон точно заслуживает выступления на Олимпийских играх. Но так складывается, что шестой квоты нет у нас. Теперь вынуждены выбирать. Антон — человек зрелый, подсказывает, помогает ребятам. Бабиков — авторитет в команде», — цитирует Черезова «Чемпионат».

До Игр ещё две гонки в Антхольце, и пока непонятно, в каком состоянии приедет в команду Латыпов. Поэтому теоретический шанс у Бабикова остаётся. По крайней мере сам Антон, судя по интервью, в этом уверен и будет дальше пытаться изменить мнение тренерского штаба. До отъезда в Китай остаётся шесть дней.