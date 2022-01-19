Глава медиаслужбы СБР: ни о каком продлении изоляции Латыпова речи не идёт

Короткая ссылка
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о ситуации с карантином Эдуарда Латыпова.
Глава медиаслужбы СБР: ни о каком продлении изоляции Латыпова речи не идёт
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Сегодня, 19 января, Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце», — цитирует Аверьянова «Чемпионат».

По его словам, соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды.

«Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может», — добавил Аверьянов.

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

19 января старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Латыпову продлили карантин на восемь дней, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал возможную замену Латыпова перед Олимпиадой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить