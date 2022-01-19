Глава медиаслужбы СБР: ни о каком продлении изоляции Латыпова речи не идёт

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о ситуации с карантином Эдуарда Латыпова.

«Сегодня, 19 января, Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце», — цитирует Аверьянова «Чемпионат».

По его словам, соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды.

«Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может», — добавил Аверьянов.

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

19 января старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Латыпову продлили карантин на восемь дней, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал возможную замену Латыпова перед Олимпиадой.