Аликин прокомментировал возможную замену Латыпова перед Олимпиадой

Олимпийский чемпион Владимир Аликин высказался о возможной замене биатлониста Эдуарда Латыпова в сборной России в преддверии Олимпиады в Пекине.

«Затрудняюсь сказать, стоит ли менять Эдуарда. Но меня в этой ситуации удивляет, как «оперился» Бабиков. Говорит, мол, шанс на поездку в Пекин не пропал, до конца буду надеяться. Извини, тебе дали шанс, но в Рупольдинге ты даже не сумел отобраться из спринта в пасьют. Какая после этого может быть Олимпиада?» — сказал Аликин RT.

При этом он уверен, что Эдуарда стоит максимально задействовать на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве, если его всё же на него допустят. Этап состоится с 20 по 23 января.

«Человеку необходимо разбежаться и продышаться перед Олимпиадой. Пусть попробует себя в индивидуалке. А в масс-старт Эдуард должен попадать по рейтингу. И даже нет большой разницы, какое место он займёт. Главное — получить практику», — добавил Аликин.

Ранее Аликин заявил, что трёхнедельный простой нанесёт по форме Латыпова катастрофический удар.