Аликин: трёхнедельный простой нанесёт по форме Латыпова катастрофический удар

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Олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал продление карантина для российского биатлониста Эдуарда Латыпова в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Аликин: трёхнедельный простой нанесёт по форме Латыпова катастрофический удар
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«Трёхнедельный простой нанесёт форме Латыпова катастрофический удар. К Олимпиаде от неё ничего не останется. Он не тренировался в полную силу и с середины декабря не выходил на старт в официальных соревнованиях. У Эдуарда не было нормальных, полноценных занятий, в том числе скоростных. По факту он работал в щадящем режиме. Лессер предоставил ему велотренажёр. Всё это скажется на состоянии спортсмена», — пояснил Аликин в беседе с RT.

Он отметил, что занятия Латыпова на карантине направлены на лёгкое поддержание формы и, если бы спортсмен провёл в таком рабочем ритме одну неделю (в здоровом состоянии), в этом не было бы ничего страшного. Но три недели без полноценных тренировок и полтора месяца без соревновательной практики — это слишком много, считает специалист.

«В Пекине он рискует пройти первый круг наравне с сильнейшими, а потом захлебнуться. Человека можно просто загнать. Возьмите Матвея Елисеева, который раньше ничем не болел, а потом столкнулся с серьёзными проблемами и взял паузу в карьере. Сложно сказать, в какой форме Эдуард предстанет в Китае. Дело ведь не только в ней, но и в его здоровье, о котором многие забывают. Пусть Латыпов перенёс коронавирус в лёгкой форме, но мы не знаем, как это отразится на его здоровье. Страдают же в первую очередь лёгкие. Сам он утверждал, что столкнулся только с насморком, но говорить можно что угодно. А понятно станет только тогда, когда человек выйдет на старт и продышится», — заявил Аликин.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что потеря Латыпова критична для сборной России.

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