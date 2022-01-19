Ярошенко: потеря Латыпова критична для сборной России

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал продление карантина для россиянина Эдуарда Латыпова в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

«Вряд ли китайцы преднамеренно держат Латыпова на карантине. У них не настолько сильная сборная по биатлону, чтобы подобными методами убирать конкурента. Эдуард вновь без спаррингов и соревновательной деятельности — в этом ничего хорошего нет. Безусловно, это навредит его выступлению за сборную. Эдуарда очень жаль, поскольку ему нужно заново привыкать к этим стрессовым ситуациям. И этого не могут дать тренировочные забеги. Мандраж появляется лишь на соревнованиях. Тем более что это его первые Олимпийские игры. Его потеря очень критична для нашей сборной. У нас всего два человека в призы попадали: это Латыпов и Александр Логинов. Остальные попадали в десятку, но это совершенно иной уровень конкуренции», — цитирует Ярошенко «Чемпионат».

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

В последние дни биатлонист сдал несколько отрицательных тестов, однако организаторы Олимпийских игр настаивают, чтобы Латыпов провёл ещё восемь дней на карантине.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Драчёв выразил мнение, что Латыпову будет тяжело восстановить форму к ОИ.