Ярошенко: потеря Латыпова критична для сборной России

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал продление карантина для россиянина Эдуарда Латыпова в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Ярошенко: потеря Латыпова критична для сборной России
  • Gettyimages.ru

«Вряд ли китайцы преднамеренно держат Латыпова на карантине. У них не настолько сильная сборная по биатлону, чтобы подобными методами убирать конкурента. Эдуард вновь без спаррингов и соревновательной деятельности — в этом ничего хорошего нет. Безусловно, это навредит его выступлению за сборную. Эдуарда очень жаль, поскольку ему нужно заново привыкать к этим стрессовым ситуациям. И этого не могут дать тренировочные забеги. Мандраж появляется лишь на соревнованиях. Тем более что это его первые Олимпийские игры. Его потеря очень критична для нашей сборной. У нас всего два человека в призы попадали: это Латыпов и Александр Логинов. Остальные попадали в десятку, но это совершенно иной уровень конкуренции», — цитирует Ярошенко «Чемпионат».

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

В последние дни биатлонист сдал несколько отрицательных тестов, однако организаторы Олимпийских игр настаивают, чтобы Латыпов провёл ещё восемь дней на карантине.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Драчёв выразил мнение, что Латыпову будет тяжело восстановить форму к ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить