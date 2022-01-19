Драчёв считает, что Латыпову будет тяжело восстановить форму к ОИ

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Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с продлением карантина для Эдуарда Латыпова на восемь дней.
Драчёв считает, что Латыпову будет тяжело восстановить форму к ОИ
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«Очень странная ситуация для здорового человека, который готов тренироваться и выступать. Не знаю, с чем связано решение продлить Латыпову карантин. Эдуард и так просидел две недели, сколько можно? В России с «омикроном» уменьшается количество дней карантина. Что происходит там, сказать сложно. Латыпов ещё может понадобиться команде в каких-то гонках на Олимпийских играх, которые будут в конце. Эдуард пока занимает девятое место в общем зачёте, может спокойно пробежать масс-старт. К Олимпиаде крайне сложно будет восстановить форму, что была в декабре, просидев столько времени. Это крайне негативная новость для Латыпова, команды и болельщиков», — цитирует Драчёва  «Чемпионат».

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Анфиса Резцова выразила мнение, что из-за долгого карантина Латыпов может поехать на ОИ запасным.

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