Анфиса Резцова считает, что из-за долгого карантина Латыпов может поехать на ОИ запасным

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что российский биатлонист Эдуард Латыпов будет вынужден дополнительные восемь дней провести на карантине перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

«Это огромная проблема для Латыпова. Эдуард будет не уверен сам в себе. Как выступать без стартов? Он рискует поехать на Олимпийские игры просто запасным. Это очень плачевно, просто ужасно. У него никаких симптомов, множество отрицательных тестов. Эта ерунда сделала так, что каждая страна сама себе хозяйка. Для Латыпова это катастрофа, всё четырёхлетие коту под хвост. Настоящая трагедия. Он лидер команды. Ладно бы он болел с температурой», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней.