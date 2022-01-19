Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову продлили карантин, несмотря на несколько негативных антиген-тестов на коронавирус.

«Китайцы сообщили, что Латыпову ещё восемь дней нужно отсидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже просидел. Он уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Лишь одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая. СБР и ОКР пытаются... чтобы Латыпов улетел на Игры вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика закончится 19 января, прибавить к этому восемь дней. Нам заявили, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», — приводит слова Каминского РИА Новости.

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.