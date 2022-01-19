Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову продлили карантин, несмотря на несколько негативных антиген-тестов на коронавирус.
Каминский сообщил, что карантин биатлониста Латыпова продлён ещё на восемь дней
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«Китайцы сообщили, что Латыпову ещё восемь дней нужно отсидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже просидел. Он уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Лишь одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая. СБР и ОКР пытаются... чтобы Латыпов улетел на Игры вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика закончится 19 января, прибавить к этому восемь дней. Нам заявили, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», — приводит слова Каминского РИА Новости.

Латыпов 5 января сдал положительный тест на коронавирус и уже провёл на карантине 14 дней. Из-за этого россиянин пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.

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