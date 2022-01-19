Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Сборная России по биатлону объявила состав команды на чемпионат Европы в Арбере (Германия).

Состав команды появился на сайте Союза биатлонистов России.

Мужчины: А. Бабиков, А. Поварницын, В. Томшин, И. Мухамедзянов, Н. Поршнев, П. Пащенко, М. Первушин.

Женщины: А. Шевченко, Е. Буртасова, Н. Гербулова, А. Гореева, В. Сливко, Л. Куклина, А. Егорова.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт в Арбере с 26 по 30 января 2022 года.

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