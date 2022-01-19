Анфиса Резцова: Кристина не сможет выиграть золото на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от выступления своей дочери Кристины на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно», — цитируют Резцову «Известия».

Она также добавила, что Эдуард Латыпов и Александр Логинов могут составить конкуренцию норвежским биатлонистам на ОИ-2022. При этом она отметила, что сомневается в форме Латыпова после коронавируса.

Напомним, что Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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