Анфиса Резцова: Кристина не сможет выиграть золото на Олимпиаде

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от выступления своей дочери Кристины на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно», — цитируют Резцову «Известия».

Она также добавила, что Эдуард Латыпов и Александр Логинов могут составить конкуренцию норвежским биатлонистам на ОИ-2022. При этом она отметила, что сомневается в форме Латыпова после коронавируса.

Напомним, что Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Ранее Губерниев высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.

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