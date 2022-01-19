Анфиса Резцова: Кристина не сможет выиграть золото на Олимпиаде
«Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине. За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно», — цитируют Резцову «Известия».
Она также добавила, что Эдуард Латыпов и Александр Логинов могут составить конкуренцию норвежским биатлонистам на ОИ-2022. При этом она отметила, что сомневается в форме Латыпова после коронавируса.
Напомним, что Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Ранее Губерниев высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.