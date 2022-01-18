Губерниев: у меня есть вопросы к Шашилову как к педагогу

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.

«Тренер — это наставник и педагог, мы об этом забываем. Это то, что Шашилову, кстати, не хватает. Он тренер, может быть, хороший, а к Шашилову как педагогу у меня вопросы есть. Это даже не секрет», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

По его мнению, Шашилов является педагогом только по отношению к биатлонистке Ирине Казакевич.

«Конечно, тут нужно меняться Шашилову, а девчонкам тренеру помогать», — подытожил Губерниев.

Напомним, что в состав женской сборной России на Игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Губерниев признался, что у него создаётся ощущение, будто в женской сборной России по биатлону каждый сам за себя.