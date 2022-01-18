Губерниев: есть ощущение, что в женской сборной России по биатлону каждый сам за себя

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об атмосфере в женской сборной России по биатлону.
Губерниев: есть ощущение, что в женской сборной России по биатлону каждый сам за себя
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Есть ощущение, что в женской команде каждый сам за себя. Выигрывает кто-то из шведов, французов или норвежцев, всей командой они присутствуют на награждении, а у нас такого не было никогда», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что в национальной команде ещё в доковидные времена толком не ходили даже на церемонии открытия Олимпиада. По его словам, мужская и женская сборные особо не общались между собой на Играх в Пхёнчхане.

«Кстати, Кристина Резцова и может быть тем объединительным фактором, а так у нас пока в этом смысле мужская команда близка к тому, чтобы быть командой с большой буквы, а женская пока далека», — добавил телеведущий.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР Александр Тихонов выразил мнение, что тренер женской сборной Михаил Шашилов не соответствует уровню национальной команды.

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