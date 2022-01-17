Тихонов: Шашилов — это не уровень сборной России по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР Александр Тихонов высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.

«Я уже сказал, почему такие результаты. Шашилов — это не уровень сборной. Но никто не хотел идти в сборную — вот до чего дожили! Его уговорили», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Он также уверен, что в руководстве знали о пристрастии Шашилова к алкоголю. По его словам, в таком случае за специалистом должны пристальнее следить.

«У меня тоже были любители принять. Я заходил вечером к сервисерам с парой бутылок хорошего вина. Ребята снимали стресс — и всё потом было нормально, никто не злоупотреблял. Если уж уговорили Шашилова на сборную, так следите за ним», — добавил Тихонов.

В состав женской сборной России на Олимпийские игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. У мужчин Россию на Играх в Пекине представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о составе сборной России по биатлону на ОИ-2022 в Пекине.