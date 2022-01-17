Ярошенко высказался о составе сборной России по биатлону на ОИ-2022 в Пекине

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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выбор итогового состава сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Всё в составах логично, сюрпризов нет. Что касается Антона Бабикова, то вместо кого его ставить в составе? Пятёрка у мужчин заслужила попадание на ОИ. Спортсмен тренируется и выступает ради медалей, а не ради запасных мест. Если вдруг кто-то заболеет или ещё что-то, то не факт, что запасной спортсмен выступит сильно. Нам необходимо, чтобы основные не болели и выступили на Олимпийских играх максимально сильно. Что касается женского состава, то там всё чётко. По запасным вопросов также нет. Они бы и не усилили основную команду», — цитирует Ярошенко «Чемпионат».

В состав женской сборной России на Олимпийские игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. У мужчин Россию на Играх в Пекине представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Ярошенко ответил, кто из биатлонисток сборной России может претендовать на медали ОИ-2022.

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