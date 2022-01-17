Ярошенко ответил, кто из биатлонисток сборной России может претендовать на медали ОИ-2022

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился своими ожиданиями от выступления сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Надеяться на медали, конечно, надо. Понятно, что не на всех. Я ни в коем случае не злорадствую, но я смотрел пасьют и был приятно удивлён хорошей скоростью Резцовой. Кристина действительно сейчас в хорошей форме, дай бог, она её удержит. При стечении обстоятельств она вполне может бороться за награды. Однако у наших мужчин кратно больше претендентов на призовые места, чем у женщин», — приводит слова Ярошенко «Газета.Ru».

Бывший биатлонист добавил, что эмоции могут помешать Резцовой добиться успеха.

«Конкуренция очень жёсткая, ходом соперничает сейчас лишь одна Резцова. Я бы на Кристину понадеялся — мне кажется, что она может. Главное, не психовать, как она сама говорила. Биатлонистка ведь уже опытная, нужно контролировать эмоции. В пасьюте выбираться очень сложно будет. Интересно будет за этим наблюдать. Во всяком случае сейчас этапы Кубка мира отошли уже на второй план по интересу. Я жду Олимпиаду, остальное — мишура», — добавил Ярошенко.

В состав женской сборной России на Олимпийские игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. У мужчин Россию на Играх в Пекине представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

Ранее Драчёв заявил, что любая медаль на ОИ-2022 уже будет успехом для России.