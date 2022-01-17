Драчёв: любая медаль на ОИ-2022 уже будет успехом для нас

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я думаю, что любая медаль уже будет успехом для нас. Женщинам будет очень сложно. У мужчин понятно, что Латыпов и Логинов — спортсмены, которые могут при определённом стечении обстоятельств участвовать в разделении наград», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Губерниев отреагировал на состав женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры.