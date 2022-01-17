Губерниев: это команда страны, а не команда Шашилова

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на состав женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине.
Губерниев: это команда страны, а не команда Шашилова
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вот у женщин запасной нет. И ей должна быть Буртасова, она заслужила это. Буртасова — лучшая на Кубке IBU. Это команда страны, а не команда Шашилова», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что в состав женской сборной России вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Касперович заявил, что ожидает серьёзных результатов от российских биатлонистов на ОИ.

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