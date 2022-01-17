Касперович заявил, что ожидает серьёзных результатов от российских биатлонистов на ОИ

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Александр Касперович, наставник сборной Болгарии и личный тренер биатлониста Александра Логинова, оценил выступления россиян в этом сезоне на этапах Кубка мира.

«Вся команда сильно радует. Саша Логинов и Максим Цветков в хорошем состоянии, Даниил Серохвостов великолепен, плюс ещё вернётся Латыпов. Ему, конечно, может не хватить соревновательной практики, но там тренеры очень грамотные, поэтому не сомневаюсь, что разберутся», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

По его мнению, у сборной России собралась великолепная команда, на которую приятно смотреть.

«Я ожидаю серьёзных результатов на Олимпийских играх. Причём от любого спортсмена, от всей команды. Видно, что в команде все прекрасно общаются, нет злобных взглядов и зависти, все дружные», — добавил специалист.

16 января Логинов занял второе место в гонке преследования, допустив один промах и уступив выигравшему французу Кентену Фийону Майе всего 8,8 секунды. А на день раньше сборная с Логиновым, Цветковым, Халили и Серохвостовым в составе завоевала золото в эстафете.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отметил, что Логинов находится в прекрасном состоянии.

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