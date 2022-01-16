Черезов: видно, что Логинов находится в прекрасном состоянии

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался о серебре россиянина Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Логинов здорово провёл гонку. Хотелось бы отметить четвёртый рубеж, где он отработал чисто. Саша достаточно хорошо поборолся, потерпел. Видно, что находится в прекрасном состоянии. На последних кругах может держать нагрузку, и время сегодня у него лучшее», — цитирует Черезова «Чемпионат».

Он также отметил хорошее выступление в гонке Максима Цветкова, хотя тот и допустил два промаха на последнем рубеже.

«Остальные ребята тоже приподнялись. Гонка оставила приятные впечатления. Поздравляю ребят, тренеров и сервис-группу», — добавил Черезов.

Логинов занял второе место в гонке преследования, допустив один промах и уступив выигравшему французу Кентену Фийону Майе всего 8,8 секунды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что результаты российских биатлонистов вселяют уверенность перед ОИ-2022.

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