Черезов: видно, что Логинов находится в прекрасном состоянии
«Логинов здорово провёл гонку. Хотелось бы отметить четвёртый рубеж, где он отработал чисто. Саша достаточно хорошо поборолся, потерпел. Видно, что находится в прекрасном состоянии. На последних кругах может держать нагрузку, и время сегодня у него лучшее», — цитирует Черезова «Чемпионат».
Он также отметил хорошее выступление в гонке Максима Цветкова, хотя тот и допустил два промаха на последнем рубеже.
«Остальные ребята тоже приподнялись. Гонка оставила приятные впечатления. Поздравляю ребят, тренеров и сервис-группу», — добавил Черезов.
Логинов занял второе место в гонке преследования, допустив один промах и уступив выигравшему французу Кентену Фийону Майе всего 8,8 секунды.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что результаты российских биатлонистов вселяют уверенность перед ОИ-2022.