Губерниев: результаты российских биатлонистов вселяют уверенность перед ОИ-2022
- РИА Новости
«Этап запомнится тем, что команда приобретает уверенность. Итоги эстафет великолепные. В целом результаты вселяют надежду и уверенность», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Губерниев не стал называть свой вариант состава сборной на Олимпиаду в Пекине, отметив, что для него он очевиден.
«Команда сформирована», — добавил комментатор.
Россия в Рупольдинге завоевала три медали: золото в мужской эстафете, серебро в гонке преследования и бронзу в женской эстафете.
Ранее Александр Логинов рассказал о планах на этап КМ в Антхольце.