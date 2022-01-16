Губерниев: результаты российских биатлонистов вселяют уверенность перед ОИ-2022

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Губерниев: результаты российских биатлонистов вселяют уверенность перед ОИ-2022
  • РИА Новости

«Этап запомнится тем, что команда приобретает уверенность. Итоги эстафет великолепные. В целом результаты вселяют надежду и уверенность», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Губерниев не стал называть свой вариант состава сборной на Олимпиаду в Пекине, отметив, что для него он очевиден.

«Команда сформирована», — добавил комментатор.

Россия в Рупольдинге завоевала три медали: золото в мужской эстафете, серебро в гонке преследования и бронзу в женской эстафете.

Ранее Александр Логинов рассказал о планах на этап КМ в Антхольце. 

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