Логинов не исключил, что пропустит одну из гонок этапа КМ в Антхольце

Россиянин Александр Логинов рассказал о планах на седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Приедем в Италию, посмотрим, что там происходит. Там же высокогорье, как вы знаете. Через несколько дней примем решение. Возможно, не приму участие в одной из гонок», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов.

По словам 29-летнего россиянина, он остался доволен вторым местом в гонке преследования на шестом этапе КМ в Рупольдинге.

«В принципе я удовлетворён. Пока всё идёт хорошо. Приступаем к финишному этапу подготовки к Олимпиаде», — добавил он.

Логинов пробежал пасьют (12,5 км) в Рупольдинге за 31 минуту 39,4 секунды. Россиянин уступил победителю гонки французу Кентену Фийону Майе 8,8 секунды.

Этап КМ в Антхольце пройдёт с 20 по 23 января. Это заключительный старт перед Олимпиадой в Пекине.

Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля.

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