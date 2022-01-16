Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь пропустит гонку в Антхольце
- РИА Новости
«Кристина не побежит все гонки в Антхольце. Возможно, пропустит индивидуальную гонку. Погуляет просто вдали от всех и всего. Надо восстановиться психологически перед Олимпиадой», — цитирует знаменитую спортсменку РИА Новости.
Резцова призналась, что накануне Олимпиады 1992 года тоже взяла паузу в общении с товарищами по сборной, чтобы абстрагироваться от всех проблем и собраться перед Играми.
Вместе с тем Резцова добавила, что атмосфера в сборной России сейчас неидеальная.
Кристина Резцова 16 января допустила семь промахов в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге. 25-летняя москвичка заняла в итоге 36-е место.
Ранее Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте.