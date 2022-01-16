Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь пропустит гонку в Антхольце

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что её дочь Кристина, вероятно, не примет участие в одной из гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь пропустит гонку в Антхольце
  • РИА Новости

«Кристина не побежит все гонки в Антхольце. Возможно, пропустит индивидуальную гонку. Погуляет просто вдали от всех и всего. Надо восстановиться психологически перед Олимпиадой», — цитирует знаменитую спортсменку РИА Новости.

Резцова призналась, что накануне Олимпиады 1992 года тоже взяла паузу в общении с товарищами по сборной, чтобы абстрагироваться от всех проблем и собраться перед Играми.

Вместе с тем Резцова добавила, что атмосфера в сборной России сейчас неидеальная.

Кристина Резцова 16 января допустила семь промахов в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге. 25-летняя москвичка заняла в итоге 36-е место. 

Ранее Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте.



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