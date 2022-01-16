Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о результате своей дочери Кристины в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте
  • РИА Новости

«Дочка немного устала психологически. С физикой у неё всё нормально. Уверена, что на Олимпиаде она будет в порядке. Главное — успеть поправить психологию», — цитирует Резцову «Чемпионат».

По мнению олимпийской чемпионки, отсутствие уверенности в последних гонках может быть связано с чрезмерно большим вниманием к Кристине со стороны прессы. Представители СМИ слишком часто перед Олимпиадой-2022 начали говорить, что она является лидером сборной.

Кристина Резцова допустила семь промахов в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге. 25-летняя москвичка заняла в итоге 36-е место. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, она 14-я.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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