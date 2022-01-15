Хованцев ожидает, что на ОИ отправятся Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков и Латыпов

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Скорее всего, эта эстафетная четвёрка (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков) плюс Эдуард Латыпов и поедет на Олимпиаду. После такого результата я ожидаю именно такого решения», — цитирует Хованцева ТАСС.

По его мнению, россияне выиграли эстафету в Рупольдинге без борьбы, так как на последнем этапе гонки даже не с кем было соревноваться.

«На Олимпиаде таких цирковых номеров уже не будет: шведы не будут стрелять по чужой установке, норвежцы побегут основным составом, французы тоже не будут ставить на эстафету молодого спортсмена Эрика Перро. На Олимпиаде будет сложнее», — добавил тренер.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что победа в эстафете добавит сборной России мотивации перед ОИ-2022.

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