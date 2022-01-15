Чепиков: победа в эстафете добавит сборной России мотивации перед ОИ-2022
«Ребята молодцы, надеюсь, это добавит мотивации к Олимпийским играм, но главное — не зазнаваться», — цитирует Чепикова «Матч ТВ».
По словам Чепикова, в Рупольдинге всегда была острая конкурентная борьба из-за того, что там очень быстрая трасса. И стреляют там все биатлонисты хорошо, поскольку подход к огневому рубежу со спуска.
Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отметил важность победы сборной в эстафете в Рупольдинге.