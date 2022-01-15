Губерниев отметил важность победы сборной в эстафете в Рупольдинге

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил важность победы мужской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Мы три года не выигрывали эстафету, мы 12 лет не побеждали в Рупольдинге. Это какое-то заколдованное место для нас последнее время. Но нужно отдать должное, что эта победа — важный шаг для того, чтобы показать всё, на что мы способны в феврале», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на ОИ-2022.