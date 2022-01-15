Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на ОИ-2022
- РИА Новости
«Думаю, сегодняшний состав на эстафете плюс Латыпов — наш олимпийский. Жалко, что нас будет не шестеро, но что делать», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он похвалил биатлонистов после гонки, отметив, что сборная хорошо готова перед Играми.
Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Ранее Логинов высказался о победе в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.