Логинов высказался о победе в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу национальной команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Лидеру можно позвонить, Эдик, наверное, высказался бы, как капитан тоже не могу говорить. На правах одного из участников эстафеты хочу сказать, что молодцы все ребята, отлично отработали. Сегодня сработала наша с Максом молодость и их опыт. Точнее, наоборот (смеётся). Все молодцы, поздравляю с победой», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он удовлетворён результатом гонки и тем, что ему удалось завоевать медаль вместе с Максимом Цветковым, с которым они знакомы уже 16 лет.

«Думаю, в этом году во всех эстафетах мы в призах, боролись за призовые места. Результат говорит сам за себя. Сейчас, наверное, поколение очень талантливое, они могут стабильно выступать. Я рад, что ещё немного — и они заматереют», — добавил Логинов.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее тренер сборной России Максим Максимов оценил победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.