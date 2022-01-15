Тренер сборной России Максимов оценил победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Короткая ссылка
Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал победу мужской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Тренер сборной России Максимов оценил победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
  • РИА Новости

«Парни справились с гонкой, это отрадно. Приближение Олимпиады даёт о себе знать. Все волнуются, переживают, хотят подойти к Играм с позитивными эмоциями. И мы оказались в выигрышной ситуации», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».

При этом он отметил, что команде ещё есть куда стремиться, так как на каждом этапе есть свои недочёты.

«Если нам до Олимпиады удастся с этим разобраться, будет отлично», — добавил специалист.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков объяснил, почему не взял флаг во время победного финиша в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить