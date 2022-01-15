Тренер сборной России Максимов оценил победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал победу мужской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Парни справились с гонкой, это отрадно. Приближение Олимпиады даёт о себе знать. Все волнуются, переживают, хотят подойти к Играм с позитивными эмоциями. И мы оказались в выигрышной ситуации», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».

При этом он отметил, что команде ещё есть куда стремиться, так как на каждом этапе есть свои недочёты.

«Если нам до Олимпиады удастся с этим разобраться, будет отлично», — добавил специалист.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков объяснил, почему не взял флаг во время победного финиша в эстафете.