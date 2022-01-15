Тренер сборной России Максимов оценил победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
- РИА Новости
«Парни справились с гонкой, это отрадно. Приближение Олимпиады даёт о себе знать. Все волнуются, переживают, хотят подойти к Играм с позитивными эмоциями. И мы оказались в выигрышной ситуации», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».
При этом он отметил, что команде ещё есть куда стремиться, так как на каждом этапе есть свои недочёты.
«Если нам до Олимпиады удастся с этим разобраться, будет отлично», — добавил специалист.
Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Ранее российский биатлонист Максим Цветков объяснил, почему не взял флаг во время победного финиша в эстафете.