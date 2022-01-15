Цветков объяснил, почему не взял флаг во время победного финиша в эстафете

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Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, почему не взял национальный флаг во время победного финиша в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Цветков объяснил, почему не взял флаг во время победного финиша в эстафете
  • РИА Новости

«Почему не взял флаг? Было немножко опасно всё равно — не дай бог что случится. У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише, но там отрыв был несколько минут. Это одна из первых моих гонок, первый год в биатлоне — бежали Спартакиаду учащихся, с Александром были в разных командах. Вот там с флагом упал на финише», — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что в минувшей гонке на последнем круге не сразу стал бросаться и экономил силы на подъёмы.

«Делал ставку на последний подъём перед затяжным спуском, удалось его хорошо отработать», — добавил биатлонист.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее Цветков рассказал, как перепутал палки перед передачей эстафеты в Рупольдинге.

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