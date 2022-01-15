Цветков рассказал, как перепутал палки перед передачей эстафеты в Рупольдинге

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями после победы в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Я не упустил время на старте, всё-таки вовремя стартовал. Просто немного не успел надеть палки. Перед стартом пошёл в стартовую зону и не посмотрел, чьи это палки. Было написано, что это палки моего партнёра Карима. Вернулся бегом на лыжах, взял свои палки и побежал на старт», — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом спортсмен отметил, что у него не было особых проблем на стрельбище, благодаря чему сегодня удавалось работать без ошибок.

«По дистанции работалось уже по состоянию», — добавил Цветков.

Россияне допустили всего четыре промаха и финишировали с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее старший тренер сборной Юрий Каминский прокомментировал победу российских биатлонистов в эстафете в Рупольдинге.