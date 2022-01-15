Каминский прокомментировал победу российских биатлонистов в эстафете в Рупольдинге

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о победе в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Каминский прокомментировал победу российских биатлонистов в эстафете в Рупольдинге
  • РИА Новости

«Карим Халили обошёлся без дополнительных патронов — это уже хорошо. Отработал на твёрдую четвёрку, потому что подвис на стрельбе лёжа, надо побыстрее. Сейчас это не так важно, но на Олимпийских играх будет совершенно другая обстановка. Но скорость в гонке Карим выдержал», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что Даниил Серохвостов ошибся при подходе на рубеже. По мнению специалиста, это нужно было делать быстрее.

«Саша Логинов — всё нормально, кроме стойки. Надо стойку доработать, и всё будет хорошо. Цветков выжал на 100% всё, на что он способен. Поедет ли этот эстафетный состав на Олимпиаду? Завтра ещё гонка, что-то может измениться», — заявил Каминский.

Россияне допустили всего четыре промаха и финишировали с результатом один час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала золото в мужской эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.

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