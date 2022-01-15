Россия завоевала золото в мужской эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
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- © Matthias Schrader
Серебряные награды завоевала команда Германии (+7,0). Бронзовые медали достались сборной Белоруссии (+23,0).
В составе сборной России в гонке выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков.
16 января в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.
Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Буртасова завоевала золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).