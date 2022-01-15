Россия завоевала золото в мужской эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России завоевала золотые медали в эстафетной гонке 4 x 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Россияне показали лучшее время — 1 час 11 минут и 6,1 секунды.

AP

© Matthias Schrader