Россия завоевала золото в мужской эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Сборная России завоевала золотые медали в эстафетной гонке 4 x 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Россияне показали лучшее время — 1 час 11 минут и 6,1 секунды.
Россия завоевала золото в мужской эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
  • AP
  • © Matthias Schrader

Серебряные награды завоевала команда Германии (+7,0). Бронзовые медали достались сборной Белоруссии (+23,0).

В составе сборной России в гонке выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков.

16 января в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.

Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Буртасова завоевала золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

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