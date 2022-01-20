Башкиров: сборная России по биатлону вылетит в Пекин 26 января

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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о планах команды после седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
Башкиров: сборная России по биатлону вылетит в Пекин 26 января
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«25 января из Италии мы отправимся в Москву. Проведём сутки в закрытом режиме на базе в подмосковном Новогорске из-за коронавирусной ситуации. И вечером 26 января команда вылетит в Пекин», — заявил Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 20 января россиянин Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце.

Ранее сообщалось, что три российские биатлонистки пропустят индивидуальную гонку в Антхольце.

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