Бабиков — о шансах выступить на Играх-2022: сделал всё от себя зависящее

Антон Бабиков прокомментировал попадание в состав сборной России по биатлону в качестве запасного на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Есть ли ещё шанс поехать на Олимпиаду? Я уже говорил, что пока в Пекин никто не полетел. Всё от себя зависящее я уже сделал, на остальное повлиять не могу», — цитирует Бабикова РИА Новости.

Напомним, что 20 января Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию в 20 км за 40 минут и 15,8 секунды.

Серебряную награду получил норвежец Тарьей Бё (+9,7). Бронза досталась россиянину Саиду Халили (+48,5).

Ранее тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о планах команды после седьмого этапа Кубка мира.