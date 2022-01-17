С Цветковым и Серохвостовым в основе и Буртасовой в запасе: чем примечателен состав сборной России по биатлону на ОИ

Союз биатлонистов России объявил состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Помимо десяти основных спортсменов, были названы имена четырёх запасных, которые смогут прийти на помощь в случае форс-мажора. У мужчин права представлять сборную добились Максим Цветков, два года не выступавший на Кубке мира, но хорошо проявивший себя на последних этапах, и изначально не прошедший отбор Даниил Серохвостов. У женщин обошлось без сюрпризов, а статус запасных получили Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко, ярко показавшие себя в Кубке IBU.

«В Пекин поедут лучшие биатлонисты страны»

Состав сборной России по биатлону на грядущие Олимпийские игры во многом читался заранее. Ни женщины, ни мужчины не сумели завоевать максимальную квоту в шесть человек, а потому тренерскому штабу предстояло определить по пять спортсменов, которые поедут в Китай.

У мужчин практически не было сомнений, что место в команде получат стабильные в этом сезоне Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также молодые Даниил Серохвостов и Саид Каримулла Халили. Велика была вероятность, что к ним присоединится на 100% воспользовавшийся своим шансом на январских этапах Кубка мира Максим Цветков. В частности, он в роли финишёра помог команде занять первое место в эстафете в Рупольдинге. Другой ветеран сборной, Антон Бабиков, после успешного выступления в Оберхофе, напротив, провалился в Рупольдинге и понизил свои шансы на поездку в Пекин.

У женщин интрига отсутствовала вовсе. Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова получали регулярную практику на кубке планеты, а ротация в женском коллективе проводилась минимальная. Очень маловероятна была ставка на девушек, проявивших себя на Кубке IBU, например Анастасию Шевченко или Евгению Буртасову.

В результате объявление состава полностью обошлось без сюрпризов. Мужчины будут представлены на Олимпийских играх указанной выше пятёркой. При этом Бабиков и Александр Поварницын оказались в списке запасных. У женщин в случае проблем со здоровьем у основных биатлонисток могут отправиться в Поднебесную как раз Шевченко и Буртасова.

Появление сразу четырёх резервистов вполне объяснимо в разгар пандемии коронавируса и поможет тренерскому штабу перестраховаться на случай положительных тестов. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подчеркнул, что замены возможны исключительно по медицинским показателям.

«Механизм понятен: запасные остаются в России, продолжают сезон, не вылетают в Пекин. Мы должны представить доводы, доказательства невозможности участия спортсменов, чтобы сделать замену. Регламентом это предусмотрено», — подчеркнул функционер.

Полностью согласился со сделанным выбором и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: «С большим воодушевлением мы смотрели недавние соревнования. Спортсмены хорошо выглядели на минувшем этапе Кубка мира, ни одна кандидатура не вызывает вопросов. В СБР было единодушие. У нас будут лучшие биатлонисты страны в Пекине».

Майгуров отдельно объяснил, почему в состав решили включить молодого Серохвостова, который только в этом сезоне дебютировал на КМ, и Цветкова, ещё несколько месяцев назад не помышлявшего о попадании в первую сборную.

«Многие спортсмены, думаю, ещё до этапа в Рупольдинге подтвердили своё право быть в команде. Цветков изначально не был в составе, но потом прогрессировал и запрыгнул на подножку уходящего поезда, доказав своё право на участие в Играх. Серохвостов безоговорочно завоевал это право. Он показывает стабильную стрельбу и скорость, не подводил. Да, не удалось завоевать шестую квоту, но мы боролись с немцами и шведами. Немного не получилось, хочу извиниться перед болельщиками», — заявил президент СБР.

Попадание в состав Цветкова действительно впечатляет, ведь чемпиона мира в эстафете 2017 года многие поспешили списать со счетов. До этапов в Оберхофе и Рупольдинге он не выступал на КМ два года и не мог пробиться даже во вторую команду. В нынешнем сезоне Максиму хватило одного попадания на Кубок IBU, чтобы получить шанс на возвращение в элиту. И 30-летний биатлонист им воспользовался. Для начала он помог сборной одержать долгожданную победу в эстафете, а затем занял девятое место в пасьюте.

Серохвостов же не только достойно проявлял себя в личных гонках, но и вместе с Халили стал незаменимым членом эстафетной четвёрки. С ним в составе она завоевала бронзу в Эстерсунде и Хохфильцене, а затем и золото в Рупольдинге. Любопытно, что в ноябре Даниил не прошёл отбор в первую сборную и попал в неё лишь благодаря отсутствию квалификационных очков у Поварницына. Однако молодой спортсмен с ходу проявил себя и закрепился в команде.

Что касается одного из лидеров сборной Латыпова, то он пропустил немецкие этапы из-за положительных тестов на коронавирус. Однако, по словам Майгурова, 20 января Эдуард выйдет с карантина и примет участие в последнем перед Олимпиадой этапе КМ в Антерсельве (Антхольце).

«Сегодня мы не можем сказать, как это отразится. Он продолжает тренироваться, но нагрузки снижены. Ведётся ежедневный мониторинг его состояния, оно стабильное, проблем нет. Планируем его участие в одной-двух гонках», — подчеркнул глава СБР.

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Что касается женщин, то у них вопросов по составу возникло ещё меньше. Резцова, Миронова, Нигматуллина, Казакевич и Васнецова выступали стабильно, а другие девушки, например Виктория Сливко и Буртасова, просто не получили шанса. Молодая Шевченко отправилась только в Рупольдинг, но в последний момент не сумела доказать своё право на поездку в Китай.

Ещё в ноябре мало кто сомневался, что в роли одного из лидеров коллектива поедет в Пекин Лариса Куклина, но она не смогла должным образом подготовиться к сезону и пока довольствуется гонками на Кубке IBU. То же можно сказать о Евгении Гараничеве и Матвее Елисееве.

При этом Майгуров в очередной раз подчеркнул, что, вопреки слухам, СБР не планирует отправлять в отставку старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова: «Кому-то нужен хайп, чтобы прочитали, процитировали, но это сегодняшняя действительность. По нему у нас вопросов нет, изменения в тренерском составе могут быть сделаны только весной, всё зависит от множества факторов. Всё спокойно, стабильно — команда переехала в Италию».

20—23 января отечественные биатлонисты выступят на этапе КМ в Антерсельве, причём некоторые могут его пропустить. А уже 26-го числа команда вылетит в Пекин, чтобы иметь достаточно времени на адаптацию. Касается это и непростой трассы.

«Изменения по трассе вряд ли будут. Может, появятся дополнительные заграждения на стрельбищах. Трасса, кстати, похожа на ту, что в Антхольце: не очень крутые подъёмы со множеством поворотов, где некогда будет отдыхать. Но нам чем сложнее, тем лучше. Все тренеры знают, что их ждёт, много занятий проводили на такой высоте и с такой ветровой нагрузкой», — подытожил Майгуров.

«Это тренерское решение, но Бабиков был бы предпочтительнее»

Эксперты в основном спокойно отнеслись к выбору тренерского штаба состава на ОИ. Однако некоторые нашли повод для критики. Например, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что в команду следовало добавить Бабикова.

«Приятная новость о том, что включили запасных. Учитывая ветреное стрельбище в Пекине, предпочтение нужно отдавать стрелкам. Бабиков — надёжный стрелок. Конечно, это тренерское решение, но Антон был бы предпочтительнее», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Что касается женщин, то он посетовал, что некоторым сильным девушкам так и не дали возможность проявить себя на КМ. «Тем самым уже в декабре предопределили команду, которая поедет на ОИ. Шевченко и Буртасова не смогли себя показать», — добавил Васильев.

Экс-президент СБР Владимир Драчёв, напротив, назвал состав ожидаемым и не стал оспаривать выбор наставников. Единственное — по его мнению, следовало попробовать в деле Буртасову.

«Её не стали тестировать, хотя она реально может брать медали: с каждого чемпионата Европы уезжает с золотой наградой. У неё шансов помочь что-то завоевать гораздо больше, чем у той же Васнецовой. Может, она даже не побежит, и потенциал в разы ниже, чем у Буртасовой. Что касается Бабикова, то он не попадает в пасьюты. В индивидуальных гонках — четыре минуты по ходу. Даже если с нулём, в десятку не попадёт. На мой взгляд, всё сделано логично и грамотно», — объяснил Драчёв.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова порадовалась тому факту, что Бабикова включили хотя бы в число запасных.

«Он очень хороший спортсмен. Ходом есть время подтянуться. Рада, что он туда попал. По Латыпову есть сомнения, как он будет себя чувствовать после всех передряг с коронавирусом. Ему нужны старты перед Олимпиадой. Непонятно, как он будет выглядеть. Команда хорошая. Про золото сложно говорить, но ребята могут и лично попробовать выиграть, и в эстафетах рубиться»,— предположила Резцова.

Своей дочери Кристине она поставила задачу взять бронзу в личной гонке. «Для золота она сыровата. К следующей Олимпиаде должно быть», — добавила Резцова-старшая.